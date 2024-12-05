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Макдэвид, Кросби, Маккиннон, Маршанд и Макар — в заявке Канады на Турнир четырех наций

Объявлен состав сборной Канады на Турнир четырех наций НХЛ.

Источник: Спортс"

Турнир, в котором также сыграют команды Швеции, США и Финляндии, пройдет в феврале 2025 года.

Вратари: Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Эдин Хилл («Вегас»), Сэм Монтембо («Монреаль»).

Защитники: Кэйл Макар, Девон Тэйвс (оба — «Колорадо»), Джош Моррисси («Виннипег»), Колтон Парайко («Сент-Луис»), Алекс Пьетранжело («Вегас»), Трэвис Сэнхайм («Филадельфия»), Ши Теодор («Вегас»).

Нападающие: Сэм Беннетт, Сэм Райнхарт (оба — «Флорида»), Энтони Сирелли, Брэндон Хэйгл, Брэйден Пойнт (все — «Тампа»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Сет Джарвис («Каролина»), Трэвис Конекны («Филадельфия»), Нэтан Маккиннон («Колорадо»), Брэд Маршанд («Бостон»), Митч Марнер («Торонто»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Марк Стоун («Вегас»).