Десятков о поражении от ЦСКА в овертайме: «Витязь» недотерпел до конца. Последнее удаление было необязательным"

"Хорошую игру провели сегодня. Моментами терпеть приходилось, особенно начало третьего периода. Выстояли. Забили гол, повели. Вообще достаточно играли строго. Выполняли задания. Естественно, были ошибки, но за ошибки мы не наказываем. Они будут, если игрок что-то хочет сделать, создать. То есть ошибки — они будут.