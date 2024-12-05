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Десятков о поражении от ЦСКА в овертайме: «Витязь» недотерпел до конца. Последнее удаление было необязательным"

"Хорошую игру провели сегодня. Моментами терпеть приходилось, особенно начало третьего периода. Выстояли. Забили гол, повели. Вообще достаточно играли строго. Выполняли задания. Естественно, были ошибки, но за ошибки мы не наказываем.

Источник: Sports

"Хорошую игру провели сегодня. Моментами терпеть приходилось, особенно начало третьего периода. Выстояли. Забили гол, повели. Вообще достаточно играли строго. Выполняли задания. Естественно, были ошибки, но за ошибки мы не наказываем. Они будут, если игрок что-то хочет сделать, создать. То есть ошибки — они будут.

Что касается самого результата: ну вот, к сожалению, недотерпели до конца. Удаление-то последнее, оно было вовсе необязательным. Могу отметить вратаря сегодня нашего. Держал в игре всю игру. Молодец! «- сказал тренер “Витязя”.