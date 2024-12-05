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Андрей Назаров: «Все мы ждем Овечкина и его шайб. У нас свой путь и дорога, которую мы обязательно пройдем. У недругов не получилось поиграть в хорошего и плохого полицейского»

"Очень рад, что Александр Овечкин впервые после травмы вышел на ледовую тренировку в полной хоккейной амуниции. Значит, организм уже позволяет Саше немного поработать. Главное, не торопиться и залечить травму.

"Очень рад, что Александр Овечкин впервые после травмы вышел на ледовую тренировку в полной хоккейной амуниции. Значит, организм уже позволяет Саше немного поработать. Главное, не торопиться и залечить травму. Не спешить, восстановиться на 100%.

Все мы очень ждем Сашу и его заброшенных шайб, болеем за него. Но очень важно избежать рецидива и последствий повреждения. Думаю, что до Нового года мы увидим Овечкина в матче НХЛ.

Все мы живем в непростое время, но благодаря грамотному руководству нашей страной у наших недругов поиграть в хорошего и плохого полицейского не получилось.

Поэтому мы видим, что к нам прилетел голубь мира: наш давний знакомый Такер Карлсон, который объективно освещает мировые события. С нетерпением ждем нового интервью.

Мы все понимаем, что у нас свой путь и своя дорога, которую мы обязательно пройдем. Победа будет за нами", — сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.