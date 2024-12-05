Евгений Кузнецов: «Женатый мужчина все равно под каблуком в каком-то виде. У нас в менталитете это считается под каблуком, у других — это уважение»

— Да (смеется). Не, я ответил (смеется).- Женя, ты каблук?- Да, мы все. Считаю, что женатый мужчина в каком-то виде все равно под каблуком, как и жена. — Под башмаком?- Ну, а как иначе без этого? Ты же должен уважать. Ты не можешь позволять себе многих вещей, которые позволяешь до этого. У нас в менталитете это считается под каблуком, у других — это называется уважение. — У нормальных людей это называется уважение. — Это нормально, я считаю, — сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов в подкасте с Юлией Лысенко.