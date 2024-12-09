Миддлтон про Капризова: «Любит пиво и тусоваться. Он из городка или деревни недалеко от Монголии. Кирилл невероятен — лучший российский игрок, которого я встречал»

— Расскажи что-нибудь эдакое про Kirill The Thrill («Кирилл Сенсационный» — одно из прозвищ Капризова в клубе — Спортс«“), какие-нибудь его выходки.
— Люди как будто не понимают, насколько он хорош на самом деле.
— Они начинают это видеть.
— Начинают, да, но он делает это примерно лет пять. Он просто невероятен, он решает исход матчей, бьется.
Это лучший российский игрок, которого я встречал. Он из небольшого городка, может, даже деревни где-то недалеко от Монголии (Капризов из поселка Кузедеево, Кемеровская область — Спортс«“).
Кирилл — из тех людей, которых называют «соль земли». Он любит пиво и тусоваться, ходить на ужины. Что бы ни было, он всегда рядом, — сказал Миддлтон.
⚡ Капризов — № 1 в гонке бомбардиров! А «Миннесота» догнала «Виннипег» и провела важный обмен.