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Миддлтон про Капризова: «Любит пиво и тусоваться. Он из городка или деревни недалеко от Монголии. Кирилл невероятен — лучший российский игрок, которого я встречал»

28-летний канадский защитник выступает с российским форвардом за «Миннесоту».
Источник: Спортс"

— Расскажи что-нибудь эдакое про Kirill The Thrill («Кирилл Сенсационный» — одно из прозвищ Капризова в клубе — Спортс«“), какие-нибудь его выходки.

— Люди как будто не понимают, насколько он хорош на самом деле.

— Они начинают это видеть.

— Начинают, да, но он делает это примерно лет пять. Он просто невероятен, он решает исход матчей, бьется.

Это лучший российский игрок, которого я встречал. Он из небольшого городка, может, даже деревни где-то недалеко от Монголии (Капризов из поселка Кузедеево, Кемеровская область — Спортс«“).

Кирилл — из тех людей, которых называют «соль земли». Он любит пиво и тусоваться, ходить на ужины. Что бы ни было, он всегда рядом, — сказал Миддлтон.

⚡ Капризов — № 1 в гонке бомбардиров! А «Миннесота» догнала «Виннипег» и провела важный обмен.