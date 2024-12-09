Ничушкин сделал пас на победный гол в матче с «Нью-Джерси», набрав 10-е очко в сезоне

Россиянин продлил результативную серию (3+1) до 3 игр. Всего в 12 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 10 (6+4) очков.
Сегодня за 20:18 (3:35 — в большинстве, 1:45 — в меньшинстве) у Ничушкина 1 бросок в створ ворот, полезность — «плюс 3».
На 5-й минуте форвард «Колорадо» ассистировал Россу Колтону, который открыл счет.
Россиянин продлил результативную серию (3+1) до 3 игр. Всего в 12 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 10 (6+4) очков.
Сегодня за 20:18 (3:35 — в большинстве, 1:45 — в меньшинстве) у Ничушкина 1 бросок в створ ворот, полезность — «плюс 3».