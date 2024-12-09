Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ничушкин сделал пас на победный гол в матче с «Нью-Джерси», набрав 10-е очко в сезоне

На 5-й минуте форвард «Колорадо» ассистировал Россу Колтону, который открыл счет.

Источник: Спортс"

Россиянин продлил результативную серию (3+1) до 3 игр. Всего в 12 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 10 (6+4) очков.

Сегодня за 20:18 (3:35 — в большинстве, 1:45 — в меньшинстве) у Ничушкина 1 бросок в створ ворот, полезность — «плюс 3».