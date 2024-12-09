Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марченко сделал передачу в матче с «Виннипегом». У него 10+16 в 27 играх

На 34-й минуте форвард «Коламбуса» ассистировал Дмитрию Воронкову, который реализовал большинство (2:0).

Источник: Спортс"

Марченко набрал 26-е (10+16) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 27 игр.

Сегодня за 18:35 (2:20 — в большинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, 2 блок-шота, 1 силовой прием, полезность — «0».