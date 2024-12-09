Марченко сделал передачу в матче с «Виннипегом». У него 10+16 в 27 играх

Марченко набрал 26-е (10+16) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 27 игр.
Сегодня за 18:35 (2:20 — в большинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, 2 блок-шота, 1 силовой прием, полезность — «0».
На 34-й минуте форвард «Коламбуса» ассистировал Дмитрию Воронкову, который реализовал большинство (2:0).
Марченко набрал 26-е (10+16) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 27 игр.
Сегодня за 18:35 (2:20 — в большинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, 2 блок-шота, 1 силовой прием, полезность — «0».