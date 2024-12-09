Мичков сделал передачу в матче с «Ютой» и получил 12 минут штрафа в концовке за стычку с Хэйтоном — ткнул ему крагой в лицо. У Матвея 3 броска за 19:07

За 17 секунд до конца третьего периода Мичков получил малый и дисциплинарный штрафы (12 минут — 2+10) за стычку с форвардом «Юты» Барреттом Хэйтоном. Во время потасовки за воротами «Юты» Матвей ткнул сопернику крагой в лицо.