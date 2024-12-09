Мичков — 1-й новичок в сезоне НХЛ, набравший 25 очков. У него 11+14 в 26 играх, отрыв в гонке — 7 баллов

По очкам на втором месте идет защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон (18 баллов в 27 играх, 0+18), третье место делят форварды Логан Станковен («Даллас», 16 в 25, 4+12) и Максим Цыплаков («Айлендерс», 16 в 29, 5+11). Также в топ-5 входит форвард Макклин Селебрини («Сан-Хосе», 15 в 18, 8+7).