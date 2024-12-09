Рабинер написал биографию Овечкина, иллюстрированное издание выйдет на этой неделе. Книга построена на интервью с форвардом «Вашингтона», тренерами, партнерами и матерью игрока

Ладно, не так. Во-первых Овечкин один из самых известных мировых хоккеистов, один из лучших игроков планеты сегодня, первый и единственный пока претендент на взятие рекорда великого Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб и настоящая сенсация НХЛ: он аж девять раз за карьеру получал «Морис Ришар Трофи» — приз игроку, забившему шайб за конкретный сезон больше любого другого хоккеиста в мире.