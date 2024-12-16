«Шикарно». Председатель ФХБ — о выступлении Беларуси на Кубке Первого канала

— Шикарно. Мы показали достойный хоккей, достойную игру. По большому счёту мы год за годом прогрессируем, видим результат работы. Раньше трудно было собрать одну сборную, а сейчас тренерам нужно выбрать из ребят, потому что есть много хоккеистов, которые готовы представлять нашу страну на таком уровне. По тому, какой хоккей показывает наша сборная, хочу сказать, что мы находимся на высоком профессиональном уровне. Мы готовы достойно показать себя на международной арене, — цитирует Богдановича Sport5.