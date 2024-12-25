«Все были в ужасе! Такого кошмара не испытывал!». В Америке чуть не погубили легенд СССР: заставили лететь в ураган

За годы карьеры у Владислава Третьяка сложились особые отношения с самолетами. В составе национальной команды и ЦСКА наш герой налетался вдоволь. Число официальных международных турниров, в которых принял участие трехкратный олимпийский чемпион, было невероятным: 4 Олимпиады и 13 чемпионатов мира. А ведь были и Суперсерии за океаном, добираться до них приходилось не меньше суток. Благо, боязни полетов или высоты у Третьяка не было. В противном случае трудно себе представить, как бы он принимал участие в таком количестве соревнований высочайшего уровня.