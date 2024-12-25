«Все были в ужасе! Такого кошмара не испытывал!». В Америке чуть не погубили легенд СССР: заставили лететь в ураган

За годы карьеры у Владислава Третьяка сложились особые отношения с самолетами. В составе национальной команды и ЦСКА наш герой налетался вдоволь. Число официальных международных турниров, в которых принял участие трехкратный олимпийский чемпион, было невероятным: 4 Олимпиады и 13 чемпионатов мира. А ведь были и Суперсерии за океаном, добираться до них приходилось не меньше суток. Благо, боязни полетов или высоты у Третьяка не было. В противном случае трудно себе представить, как бы он принимал участие в таком количестве соревнований высочайшего уровня.
Не стоит забывать, что помимо официальных турниров под эгидой Международной федерации хоккея, нередко советская сборная принимала участие и в различных неофициальных междусобойчиках и товарищеских матчах. Таким образом, число перелетов у игроков национальной команды за год нередко доходило до нескольких десятков. Разумеется, после столь частого использования данного вида транспорта у многих хоккеистов появились интересные истории, связанные с ним. И Третьяк не был исключением — в его жизни также было несколько незаурядных ситуаций, в центре которых находились самолеты.
Например, в декабре 1982 года сборная СССР отправилась в турне по Северной Америке. Первой остановкой на пути национальной команды был Эдмонтон. Матч с местным клубом НХЛ должен был проводить Владислав Третьяк. Но по пути в Канаду его продуло в самолете, и он разболелся. Нашего героя заменил Владимир Мышкин. Ту встречу национальная команда проиграла. Через день нашим парням предстояла битва с «Квебеком». И Виктор Тихонов настоятельно попросил основного кипера сборной занять место в воротах, несмотря на болезнь и температуру 38 градусов.
«Согласился ли я? А куда деваться? Победили 3:0. Следом 5:0 с “Монреалем”. И с “Миннесотой” половину первого периода на ноль отыграл. В общей сложности сухая серия продлилась 132 минуты. В Канаде! С температурой 38!», — вспоминал Третьяк.
17 лет подряд Владислав Третьяк проводил Новый год не на родине, в кругу родных и близких, а в самолете. Дело в том, что сборная СССР очень часто летала на товарищеские матчи в разные страны — как признавался сам голкипер, таким образом государство зарабатывало дополнительные деньги в бюджет. Разумеется, хоккеисты тоже получали определенную копеечку за эти командировки. А поскольку советское первенство ставилось на паузу только в новогодние праздники, то все эти мастер-классы выпадали на конец декабря-начало января.
«Сколько у меня перелетов набралось? Не сосчитать. Вспоминаются какие-то — самый долгий, например. Москва — Шеннон — Нью-Йорк. Потом облетели все побережье, оттуда в Сиэтл, Портленд. Вдруг говорят — надо слетать в городок неподалеку, халява. 100 долларов каждому за матч! Так полетели! “Недалеко — это сколько?” — “Шесть часов в один конец, в Нью-Джерси”. Отыграли — и назад в Сиэтл. А обратно добирались через Японию — там проводили товарищеские матчи с “Виннипегом”. 1 января!», — рассказывал один из лучших голкиперов в истории хоккея.
Самый тяжелый перелет в жизни трехкратного олимпийского чемпиона произошел в 1977 году по дороге в Цинциннати. В тот день в США бушевал ураган, но экипаж самолета принял решение лететь несмотря на непогоду.
«Обычно над океаном всегда проваливаешься в “трубу”. Там самолет аж крылом машет. Может два часа трясти. А в 1977 году был шквалистый ветер! Просто ураган! Так мы и полетели еще на пропеллерном самолетике типа Ан-12. Нас только накормили — и тут провал! Как начало швырять! Все подносы по салону разметало, передо мной Первухин сидел. Шептал: “Мама дорогая, сказали дураку — не играй в хоккей, сейчас умирать придется…”», — вспоминал Третьяк.
Рядом с Владиславом сидел Валерий Харламов. Два легендарных игрока ЦСКА и сборной СССР в те минуты мечтали о том, чтобы наконец-то оказаться на земле и избежать трагедии.
«Как мы это переносили? “Рулили” с ним — самолет в одну сторону кренится, мы в другую. Да все были в ужасе! Никогда такого кошмара не испытывал! Наконец приземлились, вышли — а ветер сносит с полосы. Дальше лететь отказались, говорим: “Давайте большой борт. Иначе остаемся”, — говорил голкипер национальной команды.
В конце концов, все требования советской делегации были выполнены. Сборной был предоставлен нормальный самолет, и они добрались до Цинциннати в целости и сохранности.
Максим Самарцев