Сергей Зубов о 4:5 со СКА: «Сочи» допустил ошибки, которые непростительны против команды такого ранга, где полно мастеровитых ребят"

«До определенного момента мы неплохо смотрелись. Потом сами пригласили СКА вернуться в игру и, конечно, такие шансы давать таким мастеровитым командам очень опасно. Все потери, особенно в средней зоне, на входе в зону, оборачиваются голами. Сами виноваты, должны были придерживаться плана на игру. Повторюсь, мы допустили ошибки, которые непростительны против команды такого ранга, где полно мастеровитых ребят, которые чувствуют каждую смену. Нужно было сыграть проще, хоккей — простая игра. Будем надеяться, что ребята набивают шишки и будут более внимательно, ответственно относиться к таким моментам. Сегодня можно было выиграть, дотерпеть, сыграть в правильный хоккей, но мы этого не сделали. Биттен пытается сделать все профессионально, просто оказывается там, где может оказаться шайба, для завершения. Рады, что у него получается. У нас уже полтора месяца назад сложилась ситуация, что мы живем от игры к игре. Пытаемся работать над какими-то моментами, загадывать нет смысла. Будем стараться выигрывать в каждом матче», — сказал тренер «Сочи».