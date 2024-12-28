Леонтьев об 1:2: «В 3-м периоде “Нефтехимик” втрое переиграл ЦСКА по броскам, а в серии буллитов мастерства чуть больше оказалось у гостей»

— Несмотря на скромное количество голов, матч получился интересным, боевым. Голевых моментов было предостаточно. Все решила игра в неравных составах. Мы имели хороший шанс в третьем периоде. В финальном отрезке втрое переиграли соперника по броскам. В овертайме, играя в большинстве, маловато бросали. Так могли бы выиграть. А в серии буллитов мастерства чуть больше оказалось у гостей. — «Нефтехимик» в третьем периоде в три раза перебросал соперника. Все-таки наши добавили, или армейцы просели физически?- Сложно сказать. Не думаю, что соперник просел. Хотя армейцы в последних трех матчах забросили 18 шайб. В принципе, результативно играли. Поэтому, возможно, где-то и просели. Однако и мы добавили, нам надо было забивать. Поэтому, быть может, все в совокупности. — Почему решили перед серией буллитов заменить вратаря?- Это было наше общее решение. Мы иногда так практикуем, меняя вратаря перед буллитной серией. Спрашиваем состояние у Филиппа [Долганова], как он себя чувствует. Но это наша внутренняя кухня, свои нюансы, — сказал тренер «Нефтехимика».