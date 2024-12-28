Кравец о 4:2 со «Спартаком»: «Одна из лучших игр “Куньлуня” в сезоне. Сегодня была и команда, и мастерство, и красивые голы»

— Мы вернулись после небольшого перерыва — неделю не играли, отдыхали и тренировались. Молодцы, что сразу вошли в игру, включились и на протяжении трех периодов выполняли запланированную работу. Несмотря на быстрый гол, мы не опустили руки и продолжали играть в свой хоккей и гнуть свою линию — каждое звено делало свою работу правильно, и считаю, что мы победили по делу. Горжусь всеми ребятами начиная от вратаря и заканчивая бригадой меньшинства — молодцы, все компоненты были отработаны правильно. Болельщиков с победой, двигаемся дальше!- С такой игрой, как сегодня, почему «Спартак» на втором месте, а «Куньлунь» вне зоны плей-офф?- Это всего лишь одна игра. Тем более что так играть мы начали совсем недавно — появилась небольшая стабильность и выполнение моих требований. Все делают свою работу, но не всегда у нас это получалось — чаще получалось даже на выезде, чем дома. Но сейчас, может быть, появилась стабильность, которая приносит результат. Наша strong mentality, «внутренняя голова» — ребята стали более сильными и, несмотря на счет, находят в себе силы забивать и выигрывать. — Можно ли назвать этот матч лучшим для «Куньлуня» в сезоне?- Одна из лучших, у нас было много хороших игр. Если взять последние три игры, то это — лучшая, да. Сегодня была и команда, и мастерство, и красивые голы, и 11 бросков мы заблокировали в третьем периоде — по всем этим компонентам, да, — сказал тренер «Куньлуня».