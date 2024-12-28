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Воронков набрал 2+1 с «Бостоном», став 2-й звездой матча. Он продлил серию игр с очками до 6 подряд — 5+5 на отрезке

Форвард «Коламбуса» забросил 2 шайбы и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (6:2).

Россиянина признали второй звездой встречи. Первой звездой был назван защитник Зак Веренски с ассистентским покером. В активе 24-летнего Воронкова стало 22 (12+10) очка в 27 играх в сезоне при полезности «+7». Текущая результативная серия — 6 матчей (10 баллов на отрезке, 5+5). Сегодня Дмитрий (18:32, 2:59 — в большинстве, 0:10 — в меньшинстве, «+2») отметился 5 бросками в створ и допустил 2 потери.