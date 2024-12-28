«Детройт» проиграл «Торонто» (2:5) в первом матче после смены тренера. Команда потерпела 4 поражения подряд и идет на 15-м месте на Востоке

Поражение стало для «Детройта» 4-м подряд (все — в основное время). Команда занимает 15-е (предпоследнее) место на Востоке с 30 очками в 35 играх. Следующий соперник — «Вашингтон» (29 декабря, начало матча по московскому времени — 30 декабря в 01:00).