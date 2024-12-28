Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Колби Уильямс вспомнил, как пил пиво с Овечкиным на командных обедах «Вашингтона»: «Мне нравилась та атмосфера. Ови — прекрасный партнер по команде. Его карьера сама за себя говорит»

"Не знаю, насколько подробно я могу рассказывать об этом. У нас было много совместных тренировочных кемпов, подготовок. И у нас часто были командные обеды, где мы могли попить пива. Мы с ребятами с удовольствием составляли компанию Ови.

Источник: Спортс"

«Не знаю, насколько подробно я могу рассказывать об этом. У нас было много совместных тренировочных кемпов, подготовок. И у нас часто были командные обеды, где мы могли попить пива. Мы с ребятами с удовольствием составляли компанию Ови. Мне нравилась та командная атмосфера. Ови — отличный парень и прекрасный партнер по команде. Его карьера сама за себя говорит. Он многого добился в “Вашингтоне”. Сейчас весь мир смотрит на его погоню за Гретцки», — сказал защитник ЦСКА. Напомним, Уильямс с 2016 по 2020 год выступал за фарм-клуб «Вашингтона» — «Херши Беарс».