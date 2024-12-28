Колби Уильямс вспомнил, как пил пиво с Овечкиным на командных обедах «Вашингтона»: «Мне нравилась та атмосфера. Ови — прекрасный партнер по команде. Его карьера сама за себя говорит»

«Не знаю, насколько подробно я могу рассказывать об этом. У нас было много совместных тренировочных кемпов, подготовок. И у нас часто были командные обеды, где мы могли попить пива. Мы с ребятами с удовольствием составляли компанию Ови. Мне нравилась та командная атмосфера. Ови — отличный парень и прекрасный партнер по команде. Его карьера сама за себя говорит. Он многого добился в “Вашингтоне”. Сейчас весь мир смотрит на его погоню за Гретцки», — сказал защитник ЦСКА. Напомним, Уильямс с 2016 по 2020 год выступал за фарм-клуб «Вашингтона» — «Херши Беарс».