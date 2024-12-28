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Овечкин в составе «Вашингтона» на игру с «Торонто». Александр не играл с 19 ноября из-за перелома ноги

Игра состоится 29 декабря, начало — в 3:00 по московскому времени.
Источник: Спортс"

«О, капитан, с возвращением, мой капитан!» — сказано в заявлении пресс-службы «Кэпиталс». Напомним, форвард «Вашингтона» не играл после перелома малоберцовой кости 19 ноября в игре с «Ютой».Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).В текущем сезоне на счету Александра 25 (15+10) очков в 18 играх.