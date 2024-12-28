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Александр Овечкин: «Просто хочу вернуться, играть в хоккей. Это был сложный месяц: тренировки, просмотр игр. Всегда хочется помочь команде победить, и теперь настало мое время»

Напомним, форвард «Вашингтона» не играл после перелома малоберцовой кости 19 ноября в игре с «Ютой».

Источник: Sports

Сегодня стало известно, что Овечкин может сыграть в матче «Вашингтона» против «Торонто». «Я просто хочу вернуться и играть в хоккей. Это был сложный месяц: тренировки, просмотр игр. Ты всегда хочешь помочь своей команде победить, и теперь настало мое время. Я много времени проводил в тренажерном зале, на велотренажерах. Весь персонал проделал отличную работу, помогая мне восстановиться… Было тяжело, спасибо моей семье за поддержку. Ребята отлично справились без меня. Не знаю, в каком состоянии я буду показывать игру сейчас. Тренировки — это одно, а матчи — совсем другое: другая скорость, другая интенсивность. Нужно быть умным и играть правильно», — сказал Александр Овечкин.