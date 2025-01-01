Маклеллан об Овечкине: «Он стал лучше, чем год или два назад. Александр здорово поработал, чтобы зарядить “Вашингтон” энергией»

«Он гонится за Гретцки, и, кажется, Овечкин стал лучше, чем в прошлом или позапрошлом году.»Вашингтон«проделал очень хорошую работу с составом, но и Александр здорово поработал, чтобы зарядить энергией эту команду. Они радуются за него, и это дополнительно подстегивает парней», — сказал главный тренер «Детройта» Тодд Маклеллан. Овечкин поздравил фанатов с Новым годом: «2024-й выдался непростым, но я ощущал вашу поддержку. Спасибо каждому из вас! Буду двигаться шаг за шагом и радовать своей игрой».