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Маклеллан об Овечкине: «Он стал лучше, чем год или два назад. Александр здорово поработал, чтобы зарядить “Вашингтон” энергией»

39-летний форвард набрал 27 (17+10) очков за 21 матч в регулярном чемпионате НХЛ при полезности «плюс 16».

Источник: Спортс"

«Он гонится за Гретцки, и, кажется, Овечкин стал лучше, чем в прошлом или позапрошлом году.»Вашингтон«проделал очень хорошую работу с составом, но и Александр здорово поработал, чтобы зарядить энергией эту команду. Они радуются за него, и это дополнительно подстегивает парней», — сказал главный тренер «Детройта» Тодд Маклеллан. Овечкин поздравил фанатов с Новым годом: «2024-й выдался непростым, но я ощущал вашу поддержку. Спасибо каждому из вас! Буду двигаться шаг за шагом и радовать своей игрой».