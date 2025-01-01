Она опубликовала фотографии у елки вместе с нападающим «Вашингтона» и сыновьями Сергеем и Ильей. Фото: instagram.com/nastyashubskayaОвечкин поздравил фанатов с Новым годом: «2024-й выдался непростым, но я ощущал вашу поддержку. Спасибо каждому из вас! Буду двигаться шаг за шагом и радовать своей игрой».
Жена Овечкина показала семейные фото у елки и поздравила с Новым годом: «Пусть он принесет много счастья и радости??»
«Наша семья поздравляет всех с Новым годом! Пусть он принесет много счастья и радости!? Happy New Year?», — написала Анастасия Шубская.