Жена Овечкина показала семейные фото у елки и поздравила с Новым годом: «Пусть он принесет много счастья и радости??»

Она опубликовала фотографии у елки вместе с нападающим «Вашингтона» и сыновьями Сергеем и Ильей. Фото: instagram.com/nastyashubskayaОвечкин поздравил фанатов с Новым годом: «2024-й выдался непростым, но я ощущал вашу поддержку. Спасибо каждому из вас! Буду двигаться шаг за шагом и радовать своей игрой».