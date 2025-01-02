«Лос-Анджелес» выиграл дома 8-й матч подряд — повторение 3-го результата в истории клуба. До рекорда «Кингс» — 4 победы

Рекорд клуба (серия из 12 побед на своем льду) был установлен в сезоне-1992/93. Второй результат (10 побед) был показан в сезоне-1990/91.Сегодня «Лос-Анджелес» обыграл дома «Нью-Джерси» (3:0). Следующий матч на своей площадке «Кингс» проведут 5 января — против «Тампы».