Рекорд клуба (серия из 12 побед на своем льду) был установлен в сезоне-1992/93. Второй результат (10 побед) был показан в сезоне-1990/91.Сегодня «Лос-Анджелес» обыграл дома «Нью-Джерси» (3:0). Следующий матч на своей площадке «Кингс» проведут 5 января — против «Тампы».
«Лос-Анджелес» выиграл дома 8-й матч подряд — повторение 3-го результата в истории клуба. До рекорда «Кингс» — 4 победы
Это повторение третьего результата в истории клуба. Ранее «Кингс» выигрывали 8 матчей подряд в сезонах-2023/24, 2010/11 и 1991/92.