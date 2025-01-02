Кросби — лучший хоккеист XXI века по версии Sportsnet. Овечкин — 2-й, Макдэвид — 3-й, Дацюк — 7-й, Кучеров — 8-й, Малкин — 19-й

Рассматривались только достижения, заработанные в этом веке. Sportsnet отмечает, что по этому критерию в список не вошел Яромир Ягр. Рейтинг лучших игроков XXI века выглядит следующим образом:1. Сидни Кросби («Питтсбург»);2. Александр Овечкин («Вашингтон»);3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);4. Никлас Лидстрем;5. Мартин Бродер;6. Нэтан Маккиннон («Колорадо»);7. Павел Дацюк;8. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»);9. Патрик Кэйн («Детройт»);10. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»);11. Джером Игинла;12. Крис Пронгер;13. Патрис Бержерон;14. Скотт Нидермайер;15. Остон Мэттьюс («Торонто»);16. Данкан Кит;17. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);18. Дрю Даути («Лос-Анджелес»);19. Евгений Малкин («Питтсбург»);20. Джонатан Тэйвс;21. Джо Сакик;22. Джо Торнтон;23. Здено Хара;24. Анже Копитар («Лос-Анджелес»); 25. Кэри Прайс. Примечание: в скобках указаны нынешние команды действующих игроков.