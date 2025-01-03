Овечкин о Флери: «Один из лучших вратарей. Для меня играть против него — вызов. Это всегда интересно»

40-летний Флери завершает карьеру после этого сезона. В рамках регулярок он больше не сыграет на выезде против «Кэпиталс». «Это всегда интересно. Это всегда вызов. Он один из лучших вратарей, и для меня играть против него — огромный вызов», — сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Флери об Овечкине: «Он забил мне столько голов — я здорово ему помог. Нравится, как мы сражались на протяжении многих лет. Повезло, что я играл в его время’Овечкина не остановить! Забил любимому вратарю — до Гретцки всего 23 шайбы.