Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Костюченок о 0:5 с «Куньлунем»: «Амур» как будто уснул во 2-м и 3-м периодах, особенно не нашлось лидеров в атаке"

"Во втором и третьем периодах ребята как будто уснули, особенно не нашлось лидеров в атаке. Ненужные и необоснованные удаления — это большая роскошь против соперников, у которых мастеровитые ребята, реализующие большинство.

Источник: Спортс"

«Во втором и третьем периодах ребята как будто уснули, особенно не нашлось лидеров в атаке. Ненужные и необоснованные удаления — это большая роскошь против соперников, у которых мастеровитые ребята, реализующие большинство. Допустили ошибку, удалились, потом пропустили второй быстрый гол — это стало переломным в игре, мы опустили руки», — сказал и.о. тренера «Амура».