Воронков дважды забил «Питтсбургу» и стал 1-й звездой матча. У него 4 дубля в 7 последних играх

В активе 24-летнего россиянина стало 28 (17+11) очков в 32 матчах в текущем сезоне при полезности «+11». На его счету 4 дубля в последних 7 играх. Сегодня Воронков (20:50, 1:42 — в большинстве, нейтральная полезность) 3 раза бросил в створ и дважды промахнулся, сделал 1 блок, применил 2 силовых приема и получил малый штраф.