Малкин впервые с 2022 года пропустил матч из-за травмы. Он не сыграл с «Коламбусом» и завершил серию из 209 игр подряд без пропусков

Согласно сообщению команды, ожидается, что 38-летний россиянин вскоре вернется в строй. В день игры он принимал участие в утренней раскатке. Малкин пропустил игру из-за травмы впервые с сезона-2021/22. В нем он провел первый матч только 11 января, так как восстанавливался после травмы колена. В следующих двух сезонах нападающий не пропустил ни одного матча. Сегодня завершилась его серия из 209 игр подряд без пропусков. В текущем сезоне на счету Евгения 32 (8+24) очка в 41 матче при полезности «минус 17». Малкин о «Питтсбурге»: «Это смешно — когда у нас с Кросби по 82 игры, мы не выходим в плей-офф. Может, пропущу 1 матч в новом сезоне».