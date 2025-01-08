Таварес в 15-й раз забил 20 голов за сезон. Он 5-й действующий игрок с таким достижением после Малкина, Кросби, Патрика Кэйна и Овечкина

Теперь на счету Джона Тавареса 42 (20+22) балла в 41 игре регулярного чемпионата-2024/25.Он стал пятым действующим игроком, забившим не менее 20 голов за сезон НХЛ 15 или более раз в карьере. Ранее это удалось Евгению Малкину (15 раз), Сидни Кросби (16), Патрику Кэйну (16) и Александру Овечкину (19).