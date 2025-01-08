Фетисов про топ-100 влиятельных людей в хоккее: «Овечкин забивает, Панарин играет, Кучеров всех восхищает. The Hockey News — профессиональное издание, но такой выбор удивляет»

— Овечкин забивает, Панарин играет, Кучеров всех восхищает. The Hockey News — профессиональное издание, но такой выбор удивляет. Глупостей много происходит…- Сколько российских хоккеистов должно быть в рейтинге? — Все 100! — сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Беттмэн — самый влиятельный человек в хоккее, Шестеркин — 41-й, Макдэвид — 5-й, Кросби — 14-й, Бедард — 99-й. Овечкин не вошел в топ-100 (The Hockey News).