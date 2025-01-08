Плющев про топ-100 влиятельных людей в хоккее: «Овечкин — мастер, приближается к рекорду Гретцки. Все понимают, кто есть кто. К русским у них сейчас субъективное отношение»

Единственным россиянином в рейтинге стал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин (41-е место). «Спрогнозировать, какие они рейтинги делают и кто этим занимается, очень сложно. Они руководствуются сугубо своими принципами, канонами, и говорить, насколько справедлив этот список, — бесполезное дело. То, что Саша — мастер, это безусловно, он уже приближается к рекорду Гретцки. А то, какие они делают прогнозы, — это их внутренняя кухня, которую сложно понять, точно так же, как и трудно понять, когда они выставляют игроков на драфты, под какими номерами, что на это влияет и так далее. Особенно расстраиваться не надо, так как все прекрасно понимают, кто есть кто и какое вложение сделал. К русским у них сейчас отношение определенное — субъективное, так что в этом ничего удивительного нет», — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев. Беттмэн — самый влиятельный человек в хоккее, Шестеркин — 41-й, Макдэвид — 5-й, Кросби — 14-й, Бедард — 99-й. Овечкин не вошел в топ-100 (The Hockey News).