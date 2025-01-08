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Мэттьюс достиг отметки 200 матчей с 2+ очками за 589 игр. Только Кросби, Макдэвид и Овечкин были быстрее среди действующих игроков

Нападающий «Торонто» отметился 2 (1+1) баллами в игре против «Филадельфии» (3:2).
Источник: Спортс"

Теперь на счету Остона Мэттьюса 30 (13+17) очков в 27 матчах сезона-2024/25. Всего он набрал 679 (381+298) баллов в 589 играх НХЛ. Таким образом, Мэттьюс достиг отметки 200 матчей с 2 или более очками за 589 игр в карьере. Из действующих игроков НХЛ быстрее были только Сидни Кросби (465 матчей), Коннор Макдэвид (466) и Александр Овечкин (570).