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Агент Овечкина: «Отсутствие Саши в рейтинге самых влиятельных людей мирового хоккея удивило. Он всегда первый для меня»

Ранее The Hockey News не включил капитана «Вашингтона» в топ-100 самых влиятельных людей в хоккее на 2025 год.

Источник: Спортс"

«Удивило отсутствие Саши в рейтинге самых влиятельных людей мирового хоккея. Какое место он заслуживает? Лично для меня он всегда первый», — сказал агент Глеб Чистяков. Беттмэн — самый влиятельный человек в хоккее, Шестеркин — 41-й, Макдэвид — 5-й, Кросби — 14-й, Бедард — 99-й. Овечкин не вошел в топ-100 (The Hockey News).