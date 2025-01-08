Агент Овечкина: «Отсутствие Саши в рейтинге самых влиятельных людей мирового хоккея удивило. Он всегда первый для меня»

«Удивило отсутствие Саши в рейтинге самых влиятельных людей мирового хоккея. Какое место он заслуживает? Лично для меня он всегда первый», — сказал агент Глеб Чистяков. Беттмэн — самый влиятельный человек в хоккее, Шестеркин — 41-й, Макдэвид — 5-й, Кросби — 14-й, Бедард — 99-й. Овечкин не вошел в топ-100 (The Hockey News).