Гусев о 5:4 со СКА после 1:3: «Важно отыгрываться в матчах, тем более перед плей‑офф»

— Надо было продолжать играть в свою игру, реализовывать свои моменты, с чем в дальнейшем мы и начали справляться.— Второй период был лучшим?— Самое главное в таких играх — реализовывать свои моменты. Выигрывает тот, кто больше забивает.— Была ли уверенность, что большинство сегодня реализуете?— Мы стараемся реализовать каждое большинство, но реализовать его в конце матча еще приятнее.— Как вам игралось с Сикьюрой?— Все хорошо, налаживаем взаимодействие. Дальше будет еще лучше.— У вас в карьере были большие победы. Когда пропустили три шайбы, как жила ваша лавка?— Очень важно отыгрываться в играх, тем более перед плей‑офф, — сказал форвард московского «Динамо».