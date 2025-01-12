Мичков забил «Анахайму», прервав серию из 5 игр без очков. У него 13+17 в 41 матче в сезоне

В активе 20-летнего россиянина стало 30 (13+17) очков в 41 игре в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 12».Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров среди новичков, уступая 2 балла защитнику «Монреаля» Лэйну Хатсону (32 очка в 42 играх, 3+29, «минус 7»). Сегодня Мичков (15:57, 3:51 — в большинстве, «0») реализовал 1 бросок в створ из 4 и допустил 1 потерю. В начале третьего периода Матвей получил малый штраф за стычку с защитником «Анахайма» Радко Гудасом.