Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мичков забил «Анахайму», прервав серию из 5 игр без очков. У него 13+17 в 41 матче в сезоне

Форвард «Филадельфии» отличился в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Дакс» (6:0).
Источник: Спортс"

В активе 20-летнего россиянина стало 30 (13+17) очков в 41 игре в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 12».Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров среди новичков, уступая 2 балла защитнику «Монреаля» Лэйну Хатсону (32 очка в 42 играх, 3+29, «минус 7»). Сегодня Мичков (15:57, 3:51 — в большинстве, «0») реализовал 1 бросок в створ из 4 и допустил 1 потерю. В начале третьего периода Матвей получил малый штраф за стычку с защитником «Анахайма» Радко Гудасом.