Овечкин забил 873-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 21 шайба

Также сегодня он отметился результативной передачей. В активе 39-летнего россиянина стало 32 (20+12) очка в 27 играх в текущем сезоне при полезности «+13». В рамках регулярок на счету Овечкина 1582 (873+709) балла в 1453 играх. Ему нужно набрать еще 9 очков, чтобы обогнать Фила Эспозито (1590 в 1282) и выйти на 11-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. В списке лучших снайперов в истории лиги Александр занимает 2-е место, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).