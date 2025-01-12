Овечкин — 2-й игрок в истории НХЛ с 20+ голами в 20 или более сезонах подряд. Рекорд у Хоу (22)

На счету 39-летнего россиянина стало 20 шайб в 27 играх в текущем сезоне при 32 очках. Овечкин достиг отметки 20 шайб в каждом из 20 своих сезонов в лиге (начиная с 2005/06).По числу таких сезонов подряд он обошел Брендана Шенахана (19, 1988/89 — 2007/08, сезон-2004/05 не состоялся из-за локаута) и уступает лишь Горди Хоу (22, 1949/50 — 1970/71). Овечкин забил 873-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 21 шайбаОвечкин — 3-й игрок в истории НХЛ с 20+ голами в 20 или более сезонах за карьеру. Он догнал Фрэнсиса, рекорд у Хоу (22).