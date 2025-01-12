Овечкин прервал серию из 3 игр без очков: 20-й гол в сезоне, передача, 2 броска и 2 блока за 14:31 с «Нэшвиллом». У него 32 балла в 27 матчах

39-летний россиянин прервал серию из 3 игр без очков. На его счету стало 32 (20+12) очка в 27 играх в текущем сезоне при полезности «+13». Сегодня Овечкин (14:31, 3:07 — в большинстве, «+1») реализовал 1 бросок в створ из 2, а также сделал 2 блока. Овечкин забил 873-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 21 шайба.