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Овечкин в 19-й раз первым в своей команде забил 20 голов за сезон — лучший результат в НХЛ

Капитан «Вашингтона» поразил пустые ворота в конце матча с «Нэшвиллом» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Источник: Спортс"

Овечкин, таким образом, в 19-й раз первым в своей команде забил 20 голов за сезон. Это рекорд среди всех игроков в истории НХЛ. На втором месте идет Горди Хоу с 13 такими сезонами. За 20 сезонов в «Вашингтоне» Овечкин только 1 раз забросил 20 шайб за сезон не первым в команде — в прошлом сезоне его опередил Дилан Строум.