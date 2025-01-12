Овечкин в 19-й раз первым в своей команде забил 20 голов за сезон — лучший результат в НХЛ

Овечкин, таким образом, в 19-й раз первым в своей команде забил 20 голов за сезон. Это рекорд среди всех игроков в истории НХЛ. На втором месте идет Горди Хоу с 13 такими сезонами. За 20 сезонов в «Вашингтоне» Овечкин только 1 раз забросил 20 шайб за сезон не первым в команде — в прошлом сезоне его опередил Дилан Строум.