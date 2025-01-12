Жиру обошел Овечкина по очкам против «Питтсбурга» и стал лидером среди действующих игроков. Общий рекорд — у Гретцки

Ранее Жиру отдал три голевых паса против «Питтсбурга» (5:0) в регулярном чемпионате НХЛ. На счету 37-летнего канадца стало 76 (21+55) очков в 69 играх против «Пингвинс». У Овечкина 75 (42+33) баллов в 75 матчах. В истории НХЛ лучший показатель по очкам у Уэйна Гретцки — 124 (44+80) в 57 встречах.