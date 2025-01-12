Агент Овечкина о 20+ голах в 20 сезонах подряд: «Очередное достижение, подтверждающее, что стабильность на таком уровне, — признак высочайшего мастерства!»

Глеб Чистяков, представляющий интересы форварда «Вашингтона», прокомментировал тот факт, что Александр стал вторым хоккеистом в истории НХЛ, забивший более 20 голов в 20 сезонах подряд.