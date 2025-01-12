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Депутат Свищев: «Предстоящий рекорд Овечкина — это победа и самого Александра, его семьи, российского хоккея и всей нашей страны. Он уже национальный герой Вашингтона»

Капитан «Вашингтона» ранее забросил 873‑ю шайбу в НХЛ. Ему нужно забить 22 шайбы, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки.

Источник: Спортс"

«Предстоящий рекорд Овечкина — это историческое событие. Все понимают, что Александр стоит в шаге от того, чтобы побить достижение Гретцки, как бы кому-то этого не хотелось. Овечкин на долгие годы станет недосягаемым хоккеистом в мире и теперь уже он будет ориентиром для других, все будут хотеть побить рекорд Овечкина. Это победа и самого Овечкина, его семьи, всего российского хоккея и всей нашей страны. Александр уже является национальным героем Вашингтона. Когда еще такое могло произойти? Россиянин — национальный герой столицы США. Это грандиозное событие. Такие спортсмены, как Овечкин, являются проводниками дружбы между Россией и США», — сказал депутат Государственной думы.