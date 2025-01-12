Назаров назвал мужественным поступком гол Овечкина после заблокированного им броска: «Можно поставить всем в пример»

«Накануне в КХЛ было много интересных матчей, зрители снова увидели большое количество заброшенных шайб. Для болельщиков это хорошо, но у тренеров такие вещи вызывают беспокойство. Кто-то ругает вратарей, однако они здесь ни при чем. Жаль, что некоторые хоккеисты в лиге не хотят блокировать шайбу. На пальцах можно пересчитать игроков, готовых это сделать. Это бросается в глаза. Хоккей “пять на пять” начинает напоминать хоккей “три на три”: без силовых приемов, выше колена не бросаем. Всем в пример можно поставить Александра Овечкина. Человек вышел на лед после травмы, но в концовке матча с “Нэшвиллом” при счете 3:1 в пользу своей команды заблокировал бросок, после чего сам убежал на ворота и забил гол. Мужественный поступок, сыгравший на пользу всего коллектива. Молодежи есть чему поучиться у Александра. До рекорда Уэйна Гретцки все ближе», — сказал Назаров.