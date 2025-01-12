Овечкин разделил 12-е место в истории НХЛ по очкам в большинстве с Лидстремом

Во втором периоде Александр Овечкин ассистировал Тому Уилсону, реализовавшему численное преимущество «Кэпиталс».Теперь на счету россиянина 590 (317+273) очков в большинстве в НХЛ. Он повторил достижение Никласа Лидстрема (590 баллов), разделив с ним 12-е место в истории лиги по очкам в большинстве.11-е место занимает Стив Айзерман (595). В тройку лидеров входят Рон Фрэнсис (727), Рэй Бурк (761) и Уэйн Гретцки (890).