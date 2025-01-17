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Овечкин забил 134-й победный гол в регулярках НХЛ. До рекорда Ягра — 1 решающая шайба

Капитан «Вашингтона» стал автором единственной шайбы в матче с «Оттавой» (1:0 ОТ).

В активе 39-летнего нападающего стало 134 победные шайбы в лиге (из 874 голов всего).

Рекорд по числу победных голов принадлежит Яромиру Ягру (135 из 766 всего).

Овечкин забил 874-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 20 шайб.