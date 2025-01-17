Вратарь «Вашингтона» Томпсон сделал 2-й шатаут подряд, отразив 24 броска в игре с «Оттавой». У него рекордные 20 побед в первых 25 матчах за клуб

В предыдущей игре с «Анахаймом» (3:0) канадец отразил все 19 бросков. В прошлый раз вратарю «Кэпиталс» удалось сыграть на ноль дважды подряд в сезоне-2021/22 — это был Илья Самсонов.
В 25 матчах в текущем сезоне у Томпсона 20 побед при 92,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,13.
Логан, перешедший в команду в межсезонье из «Вегаса», побил рекорд Джима Кэри по скорости достижения отметки 20 побед в составе «Вашингтона» (25 игр против 30).
Кроме того, 20 побед в 25 играх — это повторение клубного рекорда Брэйдена Холтби (2015/16) по скорости достижения данной отметки в отдельно взятом сезоне.