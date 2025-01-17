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Василевский стал 1-й звездой матча с «Анахаймом», отразив 34 из 37 бросков и не пропустив в серии буллитов. Победа — 19-я в 34 играх в сезоне

Вратарь «Тампы» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Дакс» (4:3 Б).

Он отразил 34 из 37 бросков в основное и дополнительное время, а также не пропустил в серии буллитов из 3 раундов.

Победа стала для россиянина 19-й в 34 играх в сезоне (91,3% сэйвов, коэффициент надежности 2,40).