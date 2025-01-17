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Марнер — 6-й игрок в истории «Торонто», набравший 700 очков в НХЛ

Нападающий «Торонто» сделал 2 передачи в матче против «Нью-Джерси» (4:3 ОТ).

Источник: Спортс"

Теперь на счету Митча Марнера 701 (208+493) балл в 622 играх в НХЛ.

Он стал 6-м игроком в истории «Мэйпл Лифс», набравшим 700 или более очков за карьеру в лиге.

Ранее это удалось Матсу Сундину (987 (420+567) в 981 матче), Дэррилу Ситтлеру (916 (389+527) в 844 играх), Дэйву Кеону (858 (365+493) в 1062 матчах), Берье Сальмингу (768 (148+620) в 1099 играх) и Джорджу Армстронгу (713 (296+417) в 1188 матчах).

Кроме того, только 7 действующих игроков НХЛ достигли отметки 700 очков в лиге быстрее Марнера. Это были Коннор Макдэвид (488 матчей), Сидни Кросби (497), Александр Овечкин (579), Евгений Малкин (580), Леон Драйзайтль (614), Артемий Панарин (617) и Никита Кучеров (621).