Васильев об Овечкине: «Это успех России. Если бы он не родился здесь и не начал заниматься хоккеем, никаких рекордов не было бы. И “Вашингтон” никого не получил бы»

"Здесь как-то в кучу все смешано. В первую очередь это достижение Александра Овечкина. То, что он бьет рекорды, это, конечно, его заслуга. С другой стороны, это и общий успех.
В первую очередь, это, конечно, успех России, а потом клуба. Если бы он не родился в России и не начал заниматься хоккеем в нашей стране, то никаких рекордов не было бы.
Соответственно и «Вашингтон» никого не получил бы. Нужно правильно расставлять акценты. Я расставил их согласно логике, но на самом деле рекорд принадлежит всем.
Возможно, Беттмэну хочется, чтобы все лавры принадлежали клубу и НХЛ. Но он разумный человек и все прекрасно понимает", — сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Беттмэн об Овечкине: «Он играет за “Вашингтон”, а не за Россию. НХЛ — открытая, гостеприимная лига. Мы воодушевлены погоней Великой восьмерки за Гретцки, это большое событие для спорта».