Хоккеисты «Динамо-Шинника» забросили семь шайб «Атланту» в МХЛ

На финише гостевого турне подопечные Андрея Михалева встречались с мытищинским «Атлантом». В стартовом отрезке команды поразили ворота друг друга по разу, за бобруйчан отличился Дмитрий Тукач. Во втором периоде наши парни пропустили две шайбы, но при этом сами забросили вдвое больше — дубль оформил Богдан Белкин, еще по голу добавили Матвей Шидловский и Николай Салыго. В заключительной трети белорусы усилиями Александра Яценко и Дмитрия Хобяна довели разрыв в счете до крупного, хозяева сумели ответить только однажды. Итог игры — 7:4 в пользу «Динамо-Шинника».