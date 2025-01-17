Хоккеисты «Динамо-Шинника» забросили семь шайб «Атланту» в МХЛ

На финише гостевого турне подопечные Андрея Михалева встречались с мытищинским «Атлантом». В стартовом отрезке команды поразили ворота друг друга по разу, за бобруйчан отличился Дмитрий Тукач. Во втором периоде наши парни пропустили две шайбы, но при этом сами забросили вдвое больше — дубль оформил Богдан Белкин, еще по голу добавили Матвей Шидловский и Николай Салыго. В заключительной трети белорусы усилиями Александра Яценко и Дмитрия Хобяна довели разрыв в счете до крупного, хозяева сумели ответить только однажды. Итог игры — 7:4 в пользу «Динамо-Шинника».
Таким образом, из шести выездных матчей января наши хоккеисты выиграли пять: ранее по два раза были биты ступинский «Капитан» (2:1 и 3:1) и «Хорс Карелия» из Кондопоги (5:0 и 8:3). Единственное поражение бобруйчане потерпели накануне от тульской «Академии Михайлова» (1:2 в серии буллитов). С 66 баллами юные динамовцы продолжают возглавлять таблицу «Серебряного» дивизиона Западной конференции МХЛ. Далее нашу команду ожидает трехматчевая домашняя серия, игры которой пройдут 20, 24 и 29 января. В «Бобруйск-Арену» пожалуют представители элитного «Золотого» дивизиона.